當局建議調整《僱員補償條例》等補償金額　最少上調3.8%

當局建議調整《僱員補償條例》、《肺塵病及間皮瘤條例》及《職業性失聰條例》補償金，上調至少3.8%。其中包括上調《僱員補償條例》及《失聰補償條例》的7個補償項目金額5.8%，《僱員補償條例》下給予需要別人照顧的僱員的補償由661,990港元增加38,400港元至700,390港元；完全喪失工作能力補償的最低金額則由552,190港元增加32,030港元至584,220港元；另外《失聰補償條例》下用以計算永久喪失工作能力補償的最低金額由552,190港元增加至584,220港元，增加32,030港元。

現時《肺塵病條例》下疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的平 均賠償金額，將每月支付 直至病患者去 世為止，當局又建議參照法庭在人身傷亡訴訟，將現行金額5,780港元增加86.3%至10,770港元，金額上升4,990港元。

當局指出，肺塵病及間皮瘤的潛伏期頗長，個別個案可長達數十年， 因此首次裁定患病的個案以年長人士為主，這些患者由裁 定患病至死亡期間能領取補償的月數相對較少，而現行指標採用患者從被裁定患病至死亡期間領取補償的 平均月數，有約一半的 5 患者在離世前未能全數獲得法庭裁決平均賠償金額，固建議調 整至參考患者從被裁定患病至過世期間領取補償的月數的下四分 位數，以期將能夠全數領取法庭裁決平均賠 償金額的人數比例由約 50%提高至 75%。