申「保就業」無全數補貼予員工　長空出版被入稟追討逾11萬元

出版旅遊書籍的長空出版有限公司，於昨日(9日)被港府入稟區院作民事索償，追討逾11萬港元的款項。據入稟狀指，長空於疫情期間向政府申請「保就業」計劃，領取為期3個月的工資補貼，但沒有全數補貼給員工，且把員工數目由8名減至0，亦沒有為員工供強積金。港府遂入稟要求長空交出補貼餘額，並追討員工數目減少的罰款共逾11萬港元。

原告是律政司，被告是長空出版有限公司。據入稟狀指長空於2020年5月底，透過港府在「防疫抗疫基金」下推出「保就業」計畫申請為期3個月合共逾15萬港元工資補貼，補貼用以支付公司8名員工的薪資，協助長空保留僱用他們，並需在6月至8月間發放該些工資補貼。

惟港府事後審核強積金紀錄，均顯示被告在7月至8月並沒有受薪員工，亦沒有發放該兩個月的工資補貼。港府於2022年1月至3月間，多次向被告一方追回未使用的工資補貼餘額，及違反補貼承諾的罰款等，合共111,064港元，但被告沒理會，遂入稟作民事索償。

案件編號：DCCJ 7267/2024