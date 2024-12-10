指的士業對林世雄有怨氣　商會會長評表現：兩分

包括林世雄在內兩名局長上周換人。香港的士小巴商總會會長周國強今日(10日)在電台節目表示，當提及運輸及物流局局長換人，周國強指業界對林世雄有怨氣，認為取締非法網約車的表現「令人失望」，換局長證明今屆政府「手起刀落」，希望新局長「做好啲呢份工」。被問5星滿分，林世雄有多少分時，周說：「我畀兩粒啦」。

的士業界早前因反非法網約車而一度醞釀「罷工」，政府推出記分制亦令業界多次「抗議」。周國強希望新任運物局局長陳美寶上場後，可以理解的士司機的處境，「諗一諗點溝通」。他又指業界不介意諸多規管，亦「默默承受」和願意改善，但希望政府將「唔合法嘅嘢拎走」，還的士「一個公平平台」。

被問及陳美寶本來也是「局中人」，換局長有何分別？周指林世雄因為表現「做得唔好」而換人，令公務員團隊看到政府可以「手起刀落」，新局長明白「要做好啲呢份工」，審視前局長「邊啲做得唔好」。

他又指業界與林世雄交往並非很差，但就有怨氣，特別在取締非法網約車，當局指要待的士車隊運作一段時間後才決定，令業界「好氣餒囉」，認為其表現「令人失望」。