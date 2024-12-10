政府擬規定的士車廂裝攝錄機　業界指外洩錄影資料機會不高

為免引起爭拗，政府建議規定全港約18,000輛的士，要求於車廂加裝攝錄系統，亦要全面提供電子支付方式，有司機擔心電子支付令收入「白紙黑字」，日後無法避稅。香港的士小巴商總會會長周國強今日(10日)在電台節目表示，過往確實是「多數司機自己報自己收入為準」，又相信司機外洩錄影資料的風險不高。

周國強指日後使用電子支付，「理論上」司機的收入會清楚顯示，但亦有電子支付綁定特定戶口，可否適用在報稅，他表示「無研究」，亦「唔係好介意報稅問題，最緊要搵到食」。但他承認過往由司機自己報收入，他相信業界對電子支付不會有太大阻力，因為社會轉變，「香港已經有新環境」，例如北上消費經常用到電子付款。

對於要求車廂加裝有錄影和錄音機能的系統，他認為現時銀行、酒店、茶餐廳、提款機均有錄影鏡頭，市民已習慣，而抗拒心態亦沒有以前那麼嚴重。被問及日後司機若外洩錄影資料或涉刑事，他相信外洩風險「唔會高囉」。

至於錄音機能，他認為有助制止司機講粗口和不禮貌，亦有助針對「黑的」的舉證，相信可以大幅減低違規行為。他又指錄音系統可「控制番乘客」，令他們控制情緒，「唔好立亂發脾氣」，例如澳門在推出措施後，投訴的士的數字大減九成。