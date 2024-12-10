台美21世紀貿易倡議首批協定　正式生效

台灣行政院經貿談判辦公室周二（10日）宣布，台美21世紀貿易倡議首批協定當日正式生效，稱兩地共享自由民主價值，在全球面臨供應鏈轉移、俄烏戰爭及以巴衝突等對地緣政治構成重大挑戰的時刻，該協定生效展現台美堅若磐石的夥伴關係，在高度變動的全球局勢下，對於台灣鞏固及拓展與重要經貿夥伴的關係，具策略性指標意義。

台美雙方前年6月啟動台美21世紀貿易倡議，去年6月簽署首批協定後，在兩地議會都獲得一致肯定及支持。台經貿辦指出，首批協定涵蓋貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業境內規章、合作提供中小企業更多資源共5大議題，雙方以高標準承諾，奠定兩地經貿法制基礎。該辦公室感謝台灣多個部門過去一年通力合作，才能有效完成協定生效的相關準備工作。

經貿辦又指，首批協定生效後，台美雙方將透過建制化合作，在相關機制討論具體執行細節、雙邊關切與分享經驗，包括在貿易便捷化、良好法制作業等議題成立委員會，以及設立中小企業對話聯絡機制等，以確保即時溝通與協調，並藉由不斷加強的機制化運作，促進兩地經貿關係並達到雙贏目標。該辦公室強調，台美將攜手落實並推動更多後續合作，為雙邊及區域經濟繁榮貢獻力量。