將有來住穗港跨境直升機服務　航程僅45分鐘

政府指將有來往廣州白雲機場及香港香港國際機場的直升機包機服務。

為了追落後，政府早前成立「發展低空經濟工作組」研究相關政策及法規。政府今日(10日)指南航通用航空公司在今年9月完成試飛，即將提供來往廣州白雲機場及香港國際機場的直升機包機服務，航程僅需45分鐘，這將是來往香港與廣東之間跨境直升機商業服務的首航。

政府今日與南航通航的管理層舉行視像會議，雙方就未來有關方面的發展，包括在大灣區其他城市新增更多跨境直升機的航線和航點、審批流程、加強聯動機制等進行交流。

針於未來發展方向，政府希望在現有基礎上，進一步推動跨境直升機服務的擴展，又指直升機服務營運商可因應市場需求定期提供服務，並將服務擴展至廣東省其他起降點，豐富旅客的出行選擇。

政府又指跨境直升機的旅客還可以使用香港國際機場的「商務與民航機中轉直達服務」，在專人陪同下，直接於機場禁區內轉乘民航客機，整個中轉過程可節省約三分之一時間。

特區政府會繼續與直升機服務營運商和內地相關單位緊密聯絡，共同推動香港與內地之間的跨境直升機服務穩步發展，以加強粵港澳大灣區內的空中交通聯繫。