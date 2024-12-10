許金山認與妻性生活不順出軌　戀博士女生公私關係愈發親密

香港中文大學醫學院前副教授許金山，被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。該重審案經過高院多日審訊，原有律師代表的許金山更於審訊中途解聘其代表律師。案件今日(10日)續審，許金山出庭自辯。許承認與其博士學生李泳怡發展婚外情，但不打算有長久關係。許又指妻子一度要求和情婦見面對質，他擔心妻子持刀攻擊情婦，幸好最終沒有事發生。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)。是次審訊由暫委法官祁彥輝，連同4男3女陪審團審理。許山自辯稱，他於2004年認識其學生李泳怡，兩人起初並不相熟，許進行下腔靜脈受孕胎壓迫的研究時，李有幫忙撰寫放射報告。直至2006年，李曾替許的女兒補習，並與他們父女等一同游泳，其後2人關係愈來愈親密，並成為情侶。許承認和妻子性生活不順，所以找李尋冰安慰。最終妻子揭發婚外情，許一度停止出軌，其後與李復合。妻子知道後激動落淚，要求和李私下見面，他括擔心妻子會襲擊李，但最終沒事發生。

許又提到案發前正在研究孕婦在產科手術中，下半身麻醉後再向孕婦提供氧氣，對胎兒是好是壞，故用活兔做實驗。許金山指動物倫理委員會每月會開會審批一次使用動物做實驗的申請，要是申請獲批後實驗失敗，重新再申請又要花費多一個月，故他決定重用實驗活兔，只要沒有令活兔受苦，委員會便不會過問。案發前個多星期，許金山在助手協助下，用活兔做實驗，其中在5月13日實驗不太成功，但一星期後的實驗則成功得多。

案件編號：HCCC 389/2023