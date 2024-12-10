紫禁城11.18遇上凡爾賽宮　各種中法宮廷珍藏香港故宮亮相

香港故宮文化博物館全新特別展覽，「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽將於下周三(18日)開幕。香港故宮今日(10日)表示，來自故宮博物院與法國凡爾賽宮凡的近150件瑰麗珍寶已抵達香港。是次展覽聚將焦於17世紀下半葉至18世紀期間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域互相仰慕、啟發與交流的歷史。

此次故宮博物院的重點展品包括，1783年製的菊花紋壺，此壺背後還有一段「中國訂製，法國製造」的工藝交流故事。還有盛放弓箭的用具櫜鞬，該櫜鞬用對稱式「蕾絲」圖案的法國絲綢作為裝飾。這種絲綢格外華麗，流行於1720年代，主要產於法國。

而法國凡爾賽宮的重點展品則是香水噴泉與乾隆帝瓷板像。香水噴泉是法國宮廷收藏並裝飾中國瓷器的代表之一，也是當今已知唯一法國國王路易十五擁有的中國瓷器，曾放置在他的衣櫃內。這件仿哥釉瓷瓶由中國景德鎮瓷工製造，精美的銅鍍金飾件則可能根據法國工匠的圖紙在法國製作，展現華麗的洛可可藝術風格。乾隆帝瓷板像的圖像基於意大利耶穌會士潘廷章在清宮所製的乾隆帝畫像。瓷板像由法國皇家塞弗爾瓷廠製作。路易十六於1776年獲得此瓷板像，並將其掛在凡爾賽宮書房內。

此外，為配合是次展覽，香港故宮還將推出一系列教育，包括公開講座和親子工作坊，參與者還有機會獲得展覽紀念明信片。「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽將於12月18日在博物館展廳9正式開放參觀，展期至2025年5月4日。