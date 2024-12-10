非法集資逾千億人民幣　外逃紅通犯押解回國

上海市公安局楊浦分局周一（9日）發布通報稱，上海警方通過國際執法合作，將潛逃境外的紅通逃犯林某從印尼押解回國，目前該案正在進一步偵辦中。通報中的林某即「和合系」公司實控人林強，據早前報道，他旗下的和合系公司非法集資超過1,000億元人民幣（約1,080億港元），苦主達5萬多名。

通報指出，今年5月22日，國際刑警組織對和合系公司實控人林某發布紅色通報。上月30日，在公安部協調部署下，上海警方將林某由印尼押解回國。公安機關將全面調查林某等人涉嫌犯罪事實，全力追贓挽損。

林強擔任董事長的上海和合首創投資管理有限公司（下稱和合首創），及其實際控制的和合期貨、和合資產管理（上海）有限公司（下稱和合資管）等公司，即為和合系。林強擔任和合系實控人期間，通過各種渠道涉嫌違規銷售資管產品。去年8月，和合資管發公告稱，公司已無法與林強取得聯絡，和合系旗下產品陸續出現到期無法兌付的情況。今年4月，和合首創公告稱公司及相關企業已嚴重資不抵債，自即日起暫停兌付工作。翌日，上海市公安局楊浦分局宣布依法對和合系公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查。