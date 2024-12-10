教育局指有高小高中上學日外恒常補課　促審視安排免不必要壓力

香港學童壓力大，精神健康備受社會關注。教育局昨日(9日)公布新一份《視學周年報告》中指出，發現仍有有小部分學校於小一上學期以紙筆評估模式進行測驗和考試，或要求高小、高中的學生於上學日以外恒常補課，情況值得關注，當局促請學校須盡快審視校本評估及課業政策和補課安排，避免為學生帶來不必要的學習壓力。當局又指學校須於課堂以外釋放空間，包括制訂適切的評估及課業政策，避免無意義和機械式的操練或補課，讓學生有效和自主地學習，並善用餘暇發掘興趣、遊戲、閱讀和休息，適時放鬆減壓，與友儕建立正面的人際關係，加強幸福感及抗逆力。

而就觀課所見，教育局亦發現教師的提問大都以查考所學為主，提問較欠層次，未能提升學生的思考能力，以及充分照顧學生的多樣性。即使教師的回饋大致適時及正面，但部分教師尚未能因應學生的作答或匯報表現引導他們知所改進，深化所學，例如教師跟進學生的回答時，即時提供正確答案，或迅即邀請其他學生作答，當局建議教師宜給予提示、加以追問或修訂問題，並提供充足時間讓學生討論、補充或釐清答案，從而幫助他們逐步建構知識。

另外，報告亦指出初中課程規劃仍欠理想，以個人、社會及人文教育學習領域為例，本學年逾半學校的初中課程未能充分涵蓋各範疇的學習內容，特別是範疇五「資源與經濟活動」和範疇六「社會體系與公民精神」的核心元素，當局指學校須加強課程領導，盡早理順和完善整體課程規劃，確保初中課程寬廣而均衡，以助學生建立穩固的知識基礎，順利銜接高中課程。

至於政府近年力推的STEAM教育，當局指部分STEAM學習活動的設計仍待改善，例如未能有效結合跨範疇的知識和技能或融入設計循環的元素，又或預設既定步驟，以致探究空間有限。當局指學校仍須加強帶領及統籌相關科目，共同規劃STEAM教育，以提升學生綜合應用跨學科知識和技能的能力。