溫州成都警引入機械狗　球形機械人巡邏引圍觀

浙江溫州市五馬街歷史街區近日有特警帶着球形機械人、機械狗一起巡邏，其中球形機械人毋須操控也能自動跟隨，路過民眾紛紛圍觀。而四川成都市公安局高新區分局巡邏大隊、青羊分局近日均引入了機械狗，用於街頭的治安巡邏防控工作。

溫州市鹿城區公安特巡警大隊民警唐潤豪周日（8日）向內媒介紹，球形機械人是鹿城公安與浙江大學控制學院關於無人機具在公安應用的一次探索，它重125公斤，最快滾動速度為每小時35公里，集追蹤、格鬥和抓捕等功能，可水陸兩棲。機身兩邊可加掛警用器械，例如網捕槍、催淚噴射器、煙霧彈等非殺傷性警械。特警近日正測試球形機械人的性能，未來或升級相關警用設備。

成都高新公安在全市首批次運用「無人機+武裝警力+機械狗」的「空地一體化」巡邏模式，除了加強武裝巡邏外，還可利用無人機和機械狗的語音喊話功能，展開成都旅遊推介、反詐宣傳、便民服務問答等工作。首次亮相的警用機械狗重約50公斤，行動靈活，最快速度為每秒4米，可實現奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能，目前主要用於排爆、火災、有毒等人員不宜前往的危險場景。