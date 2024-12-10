公交電動化路線圖終出爐　斥6億換電動車　月內邀運輸業界參與

去年《施政報告》提出、原訂今年上半年制訂的《公共巴士和的士的綠色轉型路線圖》和時間表今日（10日）終於出爐。政府將資助營運商及的士車主，購置約600輛電動巴士及3,000輛電動的士。巴士最高資助80萬港元，的士則每輛資助4.5萬港元，老舊的士將獲優先更換。政府本月內將發信，邀請車齡最高的3,000輛的士車主及合資格的巴士營運商參與計劃。

環境及生態局表示，今次制訂的《路線圖》會以鼓勵為主，循序漸進，亦希望避免將成本轉嫁予乘客。局方預計，未來電動車價格會逐步降低，而本港的充電設施亦會增加，支持公共運輸綠色轉型。政府目標2027年前為本港引入700部電動巴士、3,000部電動的士，同時額外提供至少500個遍布全港的高部充電樁，並於2027年進行檢討，其後每五年檢討一次。

政府將為專營巴士營辦商、的士車主提供購置電動車的資助。每輛單層電動巴士資助40萬港元、雙層為80萬，或車輛價格25%作資助額，以較低者為準。營辦商需於2027年前訂購，2029年前交付。的士每輛資助4.5萬港元，老舊的士將獲優先更換。車主需於兩個月內回覆接受資助，6個月內訂購電動的士，並於12個月內為電動的士領牌。

政府亦將拓展充電網絡，包括將傳統加油站改建為高速充電站，協助巴士營辦商安裝充電設施，並到2027年底額外提供500個可支援的士的高速充電樁。政府停車場會徵收充電費，推動私人市場，同時計劃津貼私營機構2030年底安裝3,000個供公眾做用的高速充電樁。

環境及生態局局長謝展寰表示，為實現2030年碳排放減半、2050年達致碳中和目標，減少車輛碳排放是相當重要一步。透過《路線圖》，冀引領業界綠色轉型，又呼籲各界繼續努力，實現碳中和的目標。對於《路線圖》公布時間延遲近半年，謝展寰就解釋，電動車款式日新月異，例如電動的士半年前亦沒有那麼多款式，故研究上發了較多時間。他又表示，隨着電動車款式增多、性能提升、燃料費及買車成本下降，有信心2050年能做到「車輛零排放」目的。