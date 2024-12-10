城巴宣布購入200輛電能巴士　九巴稱換車需確保財政穩健

環境及生態局計劃資助更換600輛電動巴士，城巴今日(10日)公布，會在資助框架內購入200輛電能巴士，又計劃引入額外5輕氫能巴士。九巴則指，政府資助能減輕換電巴的財政壓力，但公司仍面對客量減少等挑戰，九巴需在確保財政穩健下，邁向全線新能源巴士車隊。

九巴表示，政府資助購買零排放電動巴士，減少與柴油巴士之間的差價，從而減輕換車的所造成的財政壓力，但巴士公司指仍面對鐵路競爭、客量減少和成本上升的挑戰，在增添更換車隊時會有更多的考慮。

九巴提到，目前車隊中有82部為電動巴士，行走40條路線近500萬公里，累計減少逾8,000公噸的碳排放，未來購置新車時會積極考慮引入電動巴士，但全面更換新能源巴士則仍需在財政穩健的前提下推進。巴士公司又說擴展電動巴士車隊，亦要其他方面配合，包括加設充電設施、訓練專業維修技術人員、設置符合標準和要求的維修場所和添置相關的設施，正與政府部門商討開放車廠充電設施予其他商用車使用的細節。

城巴則指，除購入200輛電能巴士，亦正推進氫能巴士第2階段測試，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第2座加氫站。巴士公司期望，能與政府探討長遠零排放車隊轉型的發展策略和額外資助，包括購入氫能及電能巴士，以及興建其基礎及配套設施等。

九巴早年曾稱電動巴士的運作暢順，決定停購柴油巴士，相信可於2040年，將全線車隊提升為新能源巴士。不過，九巴其後因應球物料供應、本港營運環境而恢復採購柴油巴士。