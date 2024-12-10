港鐵深水埗站男子抽筋失控　突施無影腳連踢乘客職員被捕

今日(10日)下午約1時半，港鐵深水埗站往中環方向月台，一名姓蘇(46歲)男子疑抽筋坐地，另一名姓何(64歲)男乘客，好心上前詢問是否需要協助。詎料，蘇男突然發難起飛腳猛踢何男5至6下，又企圖推倒何男。其後，蘇男不斷來回列車與月台之間，令車門無法關閉。

兩名港鐵職員聞訊到場阻止，但蘇男情緒激動，又起飛腳踢向港鐵職員，混亂間一名姓何(59歲)女職員被踢中，同時遭蘇男淋潑汽水，其他乘客見狀合力制服蘇男。警員接報到場，經調查後以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕蘇男，救護車把蘇男、何男及何女一併送院治療。

社交平台流傳打人影片，見到一名戴眼鏡男子，手持一樽汽水游走車廂與月台，並於月台接連起飛腳踢向兩名男女港鐵職員，當中女職員被踢中左腹，當場發出慘叫聲，手掩受傷位置兼扶着欄杆踎低。眼鏡男施襲後走入車廂，一名戴帽黑衫男乘客舉起左手，似乎叫其冷靜。不過，眼鏡男沒有理會往車頭方向走去，列車上乘客見狀爭相逃離車廂閃避。

此時，另一名港鐵女職員趕到增援，一名穿灰衫男乘客，將身上背囊交給被踢港鐵男職員後亦走向車頭方向，另一灰衫男乘客見狀也把斜孭袋交給男職員保管，相信二人走向車頭將眼鏡男制服。