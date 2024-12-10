議員憂巴士的士綠色轉型欠配套　環團斥無交代電動車電池回收

環境及生態局《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》今日(10日)出台，宣布資助專營巴士公司換電動巴士等，並擴大充電網絡。有議員樂見政府訂立清晰時間表，配合資助誘因，加速運輸工具綠色轉型，但擔心關注配套設施的發展情況。環團則批評路線圖沒着墨電動車電池的汰舊，又指仍需改變發電燃料組合，否則車輛電動化無助「綠色轉型」。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，交通工具綠色轉型的同時，應避免轉嫁成本予乘客，並認為本港應加快增加充電設施配套，資助私營機構安裝高速充電設施，並進一步擴展生產者責任制至電池等。他建議，充分利用北部都會區廣闊用地和足夠配套，發展新能源產業及產業鏈，並考慮於北部都會區建設研發及培訓中心，鼓勵香港企業、科研機構和高校等開展新能源技術的創新研究。

綠惜地球助理項目經理陳永傑則指，力推電動車雖有助改善路面空氣質素，但《路線圖》完全沒有着墨電動車電池的汰舊，認為生產者責任計劃不能再拖，促請當局及早擴充電動車電池的回收產能，確保電池得到安全、有效的再利用或回收。他又指，本港發電仍以化石燃料為主，更換電動車減少碳排放的效用有限，當局須推動兩電發展可再生能源，電動車才真正用上潔淨能源，真正「綠色轉型」。

政府在《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》中公布，計劃資助專營巴士營辦商購置600輛電動巴士、3,000輛的士車主購置電動的士；同時拓展充電網絡，於2030年前安裝3,000個高速充電樁，以達致2050年車輛零碳排放。