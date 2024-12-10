電動的士22.8萬元　電池壽命70萬公里　代理商：目標明年1千部落地

政府今日(10日)公布《公共巴士和的士的綠色轉型路線圖》，資助的士車主及巴士公司購買電動車。有代理公司向內地車廠訂製符合香港環境的電動的士，其價格低於傳統的士，亦提供3年免費電子地圖服務，協助司機接待遊客。公司代表李先生表示，業界反應熱烈，已有500多個車主、車隊表示有意訂購，有100部車已落訂。目前希望為業界爭取更多福利，吸引車主換車，目標明年有1,000部車落地。

李先生表示，該款電動的士成本約22.8萬港元，較傳統的士要價30多萬為低。據公司早前在香港路面實測的經驗，每度電約可行駛7.2公里，較現時電動車每度電行5至6公里為多。電池壽命約為7年70萬公里，充滿電需時26分鐘左右，充滿可行駛約390公里。

為配合香港環境，車身經特別訂製，並透過與內地商戶合作，為司機提供3年電除地圖系統支援。乘客用外語說出目的地後亦能導航，方便司機接待旅客，系統亦可支援阿拉伯語。而車內有心臟起搏器，以備不時之需。

李續指，公司希望今年內能再有10至20部車在香港街道試行，以收集數據。而業界反應亦不錯，已有車隊、車主向公司接洽反映有意訂購。未來希望與商戶合作，為司機提供約油車燃料費7至8成的優惠，吸引業界換車。