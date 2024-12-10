女網紅抽脂手術後身亡　警方介入調查

江蘇省鹽城市女網紅「劉大美麗」近日傳出意外離世，據指她死前曾到市內一間整形醫院接受抽脂手術。內媒周一（9日）報道，當地衞健部門和警方已介入調查處理。

認識劉大美麗的路女士（化名）表示，事發後，劉大美麗的家屬從老家趕往鹽城，由當地警方負責調解。目前，因相關事情未處置完，死者遺體還未火化。路女士稱，劉大美麗今年30多歲，在鹽城開設一間足療店，經常在短片平台發布影片，當地很多人都認識她。她去世後，留下一名10多歲兒子。另一名接近劉大美麗的知情人士稱，她上月26日上午9時50分許入涉事整形醫院的手術室接受抽脂手術，同日下午2時50分許離世。

周一下午，轄區鹽瀆派出所工作人員稱事發後曾接報出警。鹽城市鹽都區衞生監督所工作人員指出，涉事醫療機構「鹽城曼麗莎」是有牌經營，發證和管理單位均是鹽都區衞健委，此事具體由鹽都區衞健委處理。資料顯示，去年11月9日，鹽城曼麗莎曾因使用衞技人員從事本專業以外的診療活動案，被鹽城市鹽都區衞生健康委員會處以1萬元人民幣（約1.08萬港元）罰款。