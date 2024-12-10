漢鼎書院被爆未能贖回建校債券　校方：更多新生入讀5年可還清

本港不少私立學校會要求家長認購債券，漢鼎書院近日爆出有家長在退學兩年後仍未能贖回60萬港元建校債券。該家長稱曾有老師在未入學時告訴他，如果退學，在一年內可以退回債券。他於2022年為女兒轉校，並於同年7月申請退款。惟至今逾兩年仍未能取回相關款項，他最後聯同數名同樣無法退款的家長報案求助。執法部門則表示，上個月接獲11人報案，涉及未能退回向這間學校購入的債券，合共涉款約580萬港元。

漢鼎書院創校人徐莉回應傳媒查詢時承認未向家長退還債券款項，指需要時間，又指不會因為虧損就將學校關閉。又「畫大餅」指如果給學校5年時間，可以招引更多的新生入學，會在5年內將所有債務還清。

教育局回覆查詢時指一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，除了督促學校制定及因應情況更新其緊急應變計劃，亦要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向，會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生的福祉。

教育局續指，如發現私立學校運作或財務出現嚴重問題，會考慮暫停有關學校收取該等其他費用。另外，如私立學校未能按相關的合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向相關的執法部門舉報。