「真假」熊貓家姐相遇被嚇親　細佬「腿張開」望鏡頭

港產大熊貓龍鳳胎BB愈來愈大個，海洋公園護理員能與牠們有更多互動。海洋公園最新發放絕密片段，見到家姐與超人「家姐」公仔相遇一刻被嚇至睜大一下眼，其後逐步適應公仔的存在，並不段與它玩。公園透露，隨住家姐細佬慢慢長大，護理員奶媽會多點放牠們在地墊上面活動，令熊貓BB學習爬行同使用不同肌肉。

家姐在片段中原本躺在床上，奶媽拿出超人「家姐」公仔，並叫家姐來親近公仔，但家姐卻似乎感到驚訝，向後褪了一下及睜大了眼。公園戲言，家姐被嚇到有點「瞳孔地震」，不斷掃視。畫面其後一轉，見到家姐逐步探索，不斷嗅該公仔，確認安全後便一直親近它。公園笑指「熟咗之後就日日坐隔離，像對孖公仔報喜。

網民留言問到，如果將個公仔留媽媽「盈盈」的氣味，會否令家姐不驚嚇；亦有網民說家姐見到家姐公仔的一下反應好可愛；另有網民讚奶媽的一句「家姐」好親切呀，又說一對大熊貓BB已學懂聽廣東話。此外，有網民問到，家姐已經有自己品牌超人公仔，細佬會否亦出Sit up(仰臥起坐)公仔，說可以一按細佬公仔個肚，它便會兩頭擰，做sit up。

另外，海洋公園日前發布一對龍鳳胎的照片，見到細佬一本正經望鏡頭，以及擘腳；家姐則捲起舌頭，露出驚訝表情，似乎較怕鏡頭，媽媽盈盈亦有出場，攬着細佬展現母愛。公園為牠們「配音」指，細佬「坐定定喺度，乜都使做」；家姐則「頭搖又尾擺，飄移境景」，令人發笑」。