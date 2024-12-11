社福被開刀　議員：向弱勢慳錢唔公道

近年政府庫房入不敷支，政府削開支的其中一刀是斬向社福機構發放的整筆過撥款，本報翻查社署資料發現，2024/25年度向172間非政府機構撥款約234億元，當中逾40間領取逾億元資助額，政府已在2024/2025年度的財政預算案中提及，獲得社署撥款超過5,000萬元的中、大型機構，將於2025/26及2026/27年度被削減2%和3%的開支，料有58間正接受津助的機構受影響。

以明愛醫院為例，2024/2025年度獲得逾15億元撥款；保良局獲得逾13億元；香港聖公會福利協會有限公司獲得逾12億元撥款等。至於早前爆出性侵醜聞的匡智會，當中政府整筆撥款亦約逾5億元。本報亦翻閱社署公布非政府機構《最高三層職員薪酬檢討報告》及年度財報，發現有高層年薪高達數百萬元，以香港明愛為例，其「Head of Service」總年薪為712萬元；基督教懷智服務處總年薪為518萬元。

社福界議員狄志遠認為政府在預算財政方面很失效，「咁多年嚟都係估錯數目，估錯得好離譜」，其次當局於開源節流「無咩力量，根本就無咩新嘅開源方法去節流」，只用懶方法去削減社署的資助，認為削減都是社會的合理資源分配給長者及殘疾人士，他們很需要當局的照顧和支持，「所以喺佢哋身上慳錢係唔合理、唔公道」。若再削減向社福機構發放的整筆過撥款，做法是沒有體恤到基層市民的需要，特別是長者、殘疾人士，他坦言：「當局削減有關服務，機構可以點樣再照顧老人家？」