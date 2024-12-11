研發院混帳多　CEO公幹超支可「自批」　對本港生產總值貢獻逐年跌

公營機構依賴公帑支持運作，但不少部門被揭揮霍無度，浪費公帑。其中「納米及先進材料研發院」財務管理問題尤為嚴重，該院營運開支逐年上升，但對本港生產總值的貢獻卻逐年下降，由15.31億元下降至10.92億元，跌幅高達29%，為本港5所研發中心中跌幅最大。該院亦有員工在沒有尋求批准的情況下，以個人原因延長公幹逗留多達9次；其前行政總裁更離譜，近5年的酒店住宿費用超支7次，最多一次達8萬元，要由研發院承擔，顯示政府監察存在巨大漏洞。

審計署早前發表新一份審計報告，揭示研發院混帳多多。該院在2019/20至2023/24年度共申請了30次公幹旅程的膳宿津貼，總額高達100萬元。調查後發現，現行指引沒有明確行政總裁膳宿津貼的批核人員，導致其超過應得津貼的申請僅需獲得「自我批准」便可申領，缺乏獨立監管。

報告又指，有33%共10次的公幹旅程實際開支超過應得膳宿津貼，其中7次涉及時任行政總裁的酒店住宿費，需由研發院承擔的超額部分介乎5,292元至82,644元之間；及有4次均涉及時任行政總裁的公幹旅程餐費，要由研發院承擔超額部分，介乎607元至4,700元不等。審計署認為，研發院要加強涉及行政總裁申領膳宿津貼的指引及在切實可行的情況下，把離港公幹旅程的實際開支控制在應得膳宿津貼的水平。這種管理不善的情況在2019/20至2023/24年度的20次離港公幹旅程中尤為明顯，竟有同一名員工9次未經批准地以個人理由延期逗留，其中3次的交通費用超支，兩次由研發院支付，該名員工事後才償還超額部分。

審計報告還提到，研發院的營運成本由創新及科技基金資助，截至今年7月31日已撥出逾15億元，該基金將持續支持其營運至2028年3月底。然而，研發院在近5年內的已開展及已完成項目均未達標，已完成項目平均每年比目標少17個，而已開展項目在5年中有4年未達標，年均比目標少8個。雖然營運開支逐年上升，但該院對本港生產總值的貢獻卻逐年下降，是本港5所研發中心中跌幅最大，由2020至21年度的15.31億元下降至2022至23年度的10.92億元，減幅為29%。