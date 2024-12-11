前列腺癌病徵不明顯　學會籲男性定期篩檢防「隱形殺手」

定期作前列腺篩查，提防隱形癌症殺埋身！前列腺癌是本港第三大常見男性癌症，但其早期病徵不明顯，導致患者容易延誤治療。兩個學會早前聯合舉辦前列腺篩檢活動，並對415個參與篩查的50至75歲男性進行問卷調查，發現有7成人有泌尿系統病徵、近3成參加者屬高風險人士。不過，參加者中有9成未曾接受前列腺特異抗原(PSA)檢查。有參加者篩查前無病徵，其後確診第四期前列腺癌且有擴散迹象！兩會提醒，前列腺癌早期可毫無症狀，逾半患者確診時已屬第三、四期，呼籲男士呼籲男性切勿諱疾忌醫，有症狀宜盡早求醫，亦應定期檢查，早診早治。

今年66歲的張先生退休十多年，有恒常運動的習慣。由於本身一直未見任何泌尿系統病徵，他亦沒有正式定進行PSA檢查。今年6月，他參加了香港泌尿外科學會聯同香港泌尿腫瘤科學會的篩查活動，結果發現自己的PSA水平高於正常數倍，其後確診第四期前列腺癌，且有擴散迹象。幸好透過放射治療及賀爾蒙治療，他的病情逐漸受控，目前亦逐步回復正常生活。

香港泌尿外科學會委員、泌尿外科專科醫生馬偉傑指出，前列腺癌患者早期可能會有小便困難、小便頻密等徵兆。隨着病情惡化，則有機會出現背痛、股部痛、血尿等徵狀。他續指，由於前列腺癌早期病徵不明顯，令患者容易忽視。而50歲以上、有家族病史、肥胖等均會增加患病風險。

學會會長、香港中文大學泌尿外科副教授趙家鋒表示，年齡增長、前列腺癌、前列腺肥大會令PSA指數上升，故透過PSA指數篩查可以讓患者初步認知自身患癌風險，亦可以檢測出癌症侵襲性強弱、治療效果等。為早發現早治療，兩會呼籲男性應每兩年進行一次篩查，高風險人士更要每年篩查。