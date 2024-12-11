佔田種成熟大白菜朝種晚收　村民疑為騙取農業補助

江蘇省徐州邳州市近日傳出，有人在他人地上種成熟的大白菜，早上種、晚上收，疑騙取補助款。拍片爆料者稱，已將此事向徐州市12345政務熱線和市紀委反映，但一直未有處理結果。內媒周一（9日）向當地多個部門了解此事，均未獲正面回應。

江蘇省邳州市戴莊鎮營子村被指套取補償款欺上瞞下，片中可見一輛貨車載滿成熟大白菜，駛到一處農田，田裏密密麻麻種了很多成熟大白菜。現場有20、30人在工作，大部分都是中老年人，有人從車上卸貨，也有人在挖土種菜。拍片者表示這已是第11車運到其農田的大白菜，又質問種菜者：「這是我家的地，誰讓你種的？」對方未有理會。鏡頭一轉，一片地上滿是白菜葉，四周圍滿了人，旁邊停着幾輛裝有大白菜的三輪車，多名老人將剝好的白菜裝上車，之後有一名戴黑帽的黑衣男子上前阻止拍攝。

內媒周一就此事向當地村民求證，有知情者稱片段是去年拍攝。戴莊鎮鎮政府工作人員稱「沒聽說過這事」。邳州市農業農村局工作人員亦表示不知情，當記者詢問蔬菜種植相關的助農惠農補貼政策時，則稱需向相關科室查詢，但不願提供相關科室聯絡方式。之後記者再致電徐州市、邳州市紀委辦公室，同樣未獲回應。