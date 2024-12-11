大陸72機艦四面環台　1996年來最大軍力展示料花70天布陣

台灣地區領導人賴清德出訪並過境美國後，大陸對台進行1996年台海導彈危機以來最大軍力展示，外界估計旨在測試支配第一島鏈的能力。台防務部門周三（11日）公布解放軍最新動態，截至當日上午6時的前24小時，有53架次軍機出海活動，四面環台，其中23架次逾越台海中線，另有11艘軍艦和8艘公務船持續在台海周圍活動，創兩個月以來新高。

美媒指，大陸集結數十艘海軍艦艇和海警船，展開1996年來在台灣和西太平洋地區最大規模的疑似海上演習，對即將上任的美國特朗普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。有專家指出，此舉不僅劍指台灣，也恫嚇日本、南韓、菲律賓及其他南海地區國家。台軍強調持續保持戰備，周二（10日）晚在屏東保力山的三軍聯訓基地開展例行「聯勇操演」，由以269旅為主幹的進訓部隊，率地面作戰部隊及炮兵部隊進行持續數日的聯合實彈射擊操演，模擬實戰夜宿基地，驗證跨軍種、跨兵種的空地聯合作戰效能。

台媒引述安全單位高層指，解放軍今次派出約60艘軍艦，大陸海警則派出約30艘船，不只在台海周邊，還在東海、南海等第一島鏈區域行動。該高層指出，這次海上軍事行動的參加單位包括北、東、南部戰區，如此規模的部署估計需要70天的準備時間，認為大陸進今次真正目的，是作出戰略威嚇和態勢。另有安全人士認為，有多個理由令今次變成「開不了口的演習」，包括敍利亞局勢近來變天，以及兩岸本月將有眾多交流活動等。