馬英九率台青年　本月18日至26日訪問大陸

大陸國台辦周三（11日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮披露，台灣地區前領導人馬英九將率台灣青年於本月18日至26日，赴黑龍江、四川出席海峽兩岸青年冰雪節活動並參訪。陸方對此表示歡迎，將做好各項活動安排，希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動，攜手促進兩岸各領域交流合作。

朱鳳蓮提到，由清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所高校共40名師生組成的大陸高校師生訪問團上月27日至本月5日赴台交流，拉近了兩岸同胞距離。此外，2024兩岸企業家峰會年會周一至周二（9至10日）在福建廈門舉辦，討論推動兩岸工業互聯網創新、建設台胞台企登陸第一家園、創新兩岸金融服務體系等議題，彰顯兩岸產業界希望加強交流合作的共同心聲。對於有聲音希望金門成為兩岸金融合作試點地，她強調陸方願與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式，共同分享大陸深化金融體制改革帶來的新機遇。

台北、上海雙城論壇預定於本月17日舉行，台北市長蔣萬安周二強調，這為促進城市交流，也為兩岸和平。惟傳出因應大陸對台軍事行動，台方不排除叫停雙城論壇。台媒指，對於是否放行上海訪問團赴台，綠營內部存在雜音，台方料於周三拍板定案。