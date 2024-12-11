未能取回漢鼎書院建校債券款項　議員收50家長求助涉逾3千萬

港島南區黃竹坑一間私立學校漢鼎書院，有家長懷疑未能贖回早前購買的學校債券款項，執法部門在上月15至18日期間接獲11名市民報案案。議員梁熙則指已接獲逾50名家長求助，涉款逾3,000萬港元，促請校方提出還款時間表，並要求政府檢視學校出售債券的情況。

梁熙指大約一年半前至今收到50多名漢鼎書院家長的求助，他們每人購買了60萬元或以上的建校債券，但一直未能贖回款項，合共涉及3000多萬港元。他引述家長表示，入讀時校方要求家長為每名子女購買60萬港元債券，協議條款訂明學生畢業或退學後1年，家長可以申請退還債券款項，但家長多次追討都未能成功，校方半年前曾經提出每個月償還1萬港元，但至今沒兌現。他稱，漢鼎書院約有百多名學生，家長可以考慮以學校違反商品說明條例向海關求助，如不成功亦可向報案求助，再下一步可循司法程序追討。

漢鼎書院今日(11日)如常開放，期間有警員到場，該書院始創人徐莉其後抵達，指學校營運正常，對於有家長指退學後未能贖回建校債券，她稱稍後交代，又指學校正在考試中，正常校園秩序不能受到干擾，學生老師的權益必須得到充分的保障。學校是很多人的學校，持份者有很多，在讀的學生、在讀的家長、在工作的老師，還有很多已經畢業離校的支持者，各種人都有。已經退學的家長權益亦非常重要，現在做的一切，就是保障所有持份者的權益，絕不迴避任何問題，也不迴避責任。

漢鼎書院網頁顯示，校方獲教育局批准，2020/21學年後入學的學生，家長須購買建校債券或本金券；其中建校債券面額60萬元，入學前要一次過先繳付，之後每個學年扣減4.5萬元學費，離校學生可申請退還扣減後的剩餘款額。

教育局昨日(10日)已回應事件，指一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促學校制訂及因應情況更新其緊急應變計劃，已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向，局方會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生福祉。對於私立學校自行籌集營運資金，教育局設有審批機制。該局指所有收取債券資金的私立學校須向局方申請，經批准後方可收取，校方亦須遵從4項原則，包括符合相關條例及法例規定、確保學校有良好管治、收取費用須具透明度，以及要保障主要持份者權益。教育局至今共收到23間私立學校透過有關機制提出申請。