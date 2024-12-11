壹傳媒案黎智英續自辯　認曾指美國取消香港特殊待遇是正確做法

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（11日）踏入第107日審訊。黎智英繼續自辯。他承認曾向助手Mark Simon表示，美國取消對港特殊待遇是正確的做法，但否認鼓勵他人採取行動。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上展示Mark Simon在2020年7月14日傳給黎智英的訊息，顯示Mark Simon說， 美國前駐港總領事郭明瀚計劃寫信催促特朗普及拜登要持強硬態度。黎智英回覆說「很高興聽到這消息，謝謝」。黎智英今日說，他當時不知道郭明瀚的具體計劃，他並沒鼓勵郭明瀚去作出甚麼行動。

翌日，Mark Simon又傳訊息給黎，稱前國務卿蓬佩奧助理Mary Kissel就美國斷絕香港的聯繫問黎看法，黎智英回覆稱，認為取消對港特殊待遇是正確的做法，因為透過關閉香港這個窗口，可以更容易迫使中國接受美國的要求。黎智英今日指，他並沒鼓勵任何人作出行動，他只是嘗試推敲美國取消對港特殊待遇的原因。黎智英強調，Mary Kissel的職位敏感，跟對方沒有直接聯繫。同日利世民傳給黎智英的訊息，當中講及制裁。黎智英回覆稱，宣揚制裁很危險。黎今日被問及為何不說是犯法？黎智英說「危險」一詞比犯法有過之而無不及。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022