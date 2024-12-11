過去10年問責官累積加薪逾24%　2022年加薪幅度超公僕

經歷2019年社會運動及3年疫情後，雖然去年初恢復通關，至今經濟復甦緩慢，百業蕭條。社會上有聲音要求問責團隊減薪共度時艱，但政府沒有正面回應。然而，當局指在過去10年，除2020及2021年特首及問責官員凍薪外，餘下8年問責司局長及政治助理均加薪，累積加幅24.1%，而2022年的增幅是4.1%，較同年公務員劃一加薪2..5%更高。

當局回覆議員葉劉淑儀的書面提問，指香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會（委員會）在2016年檢討政治委任官員的薪津安排時，曾提出改善方案，包括一次性調高其現金薪酬12%，以及其後每年按丙類消費物價指數的平均變動作出調整，而在2017年2月立法會財務委員會批准有關加幅。

根據當局提供的資料顯示，過去10年問責官員(除特首外)，當中8年均有加薪，雖然2020及2021年凍薪，該兩年公務員亦凍薪，但由2019至2021年的加薪幅度亦較2018年上升2.3%，2022年更上升4.1%，2023年及2024年亦分別上升2%及1.8%。

對於首長級薪級表第8點的公務員每月薪金與局長現金薪酬的比較方面，相差幅度最大的2017/18年，首長級薪級表第8點的公務員較局長低17%，而2024/25年度首長級公務員月薪近32.6萬港元，較問責局長低13%，相差逾5萬港元。

當局指 政治委任制度自2002年起實施，按當時的酬金福利安排，政治委任官員除現金薪酬外，可在任內享有年假、公務員的醫療和牙科福利、政府的強積金供款，以及一輛汽車連司機；惟其薪酬福利條件並不包含任何房屋津貼、旅費津貼、子女教育津貼、約滿酬金或退休福利。

相關委員會在2022年再次就政治委任制度官員的薪津安排進行檢時，認為不同層級的政治委任官員應可享有的醫療及牙科福利水平須予以審慎檢視，且須有充分理據支持，而委員會在明年3月底前會進一步研究及討論有關課題。

自政府於2002年推行政治委任制度以來，政治委任官員曾於2002年、2003年、2009年及2020年四度經歷減薪。