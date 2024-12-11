政府稱適時檢討各類的士經營範圍　暫無計劃增發的士牌照

現行法例規定，新界的士及大嶼山的士有其指定的經營範圍，而市區的士則可在香港大部分地區行駛。議員​陳紹雄關注，政府會否因應北部都會區「南北並駕」的布局，解除各類的士指定經營範圍的限制。運輸及物流局回覆指，政府不時檢討及調整各類的士的許可營業地區，例如容許新界的士於港珠澳大橋香港口岸提供服務等，另暫無計劃增發的士牌照。

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府引入新界和大嶼山的士，旨在確保有足夠的士，為新界鄉郊和偏遠地區提供服務。就新界的士，政府會因應變化、新界的士營辦商及新界居民要求，不時檢討並調整其許可營業地區，包括容許新界的士於個別地點提供服務，例如港珠澳大橋香港口岸、沙田馬場、沙田威爾斯親王醫院、坑口港鐵站等。她續指，政府會繼續保持與業界溝通，因應各類型的士的原有角色及營運地區、新發展區的交通發展，以及大型基建設施的落成等因素，適時檢討情況。

此外，全港現有18,163輛登記的士，當中15,250輛為市區的士、2,838輛為新界的士、75輛為大嶼山的士。議員陳紹雄指出，政府自1994年以來，未有增發市區和新界的士牌照，惟本港人口過去近30年，大增134萬至約750萬人，關注政府會否相應增發的士牌照。陳美寶表示，政府一直按照既定政策考慮是否需要增發的士牌照，包括，考慮民對的士服務的需求、的士業的經營狀況，以及增加的士數目對交通情況可能造成的影響等；其中市民的需求受不同因素影響，除了人口增長，亦需考慮整體鐵路網絡和其他公共交通服務的發展。

陳美寶又指，過去數年，的士的營運受到疫情和經濟因素影響，雖然整體公共交通的載客量自去年2月與內地通關後逐漸回升，但的士業在經營方面仍面對一定困難，據業界反映，現時仍然有小部分的士被閒置（俗稱「晾車」）。經考慮市場需求及相關因素，目前沒有計劃增發的士牌照。她認為，相對的士數目，市民近年更關注整體的士服務的質素，政府已推出一系列提升的士服務質素的措施，包括引入的士車隊制度，5名獲選的營辦商將於明年7月前陸續投入營運。