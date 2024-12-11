非禮女模罪成　名攝影師被判囚8星期　准保釋候上訴

知名攝影師梁鎮宗（Gary Leung）於2022年12月，涉嫌在他的柴灣攝影工作室Gary Studio內非禮一名女子，為對方拍照時用力扯下其長裙令胸部暴露。梁因而被控一項非禮罪，被告經審訊後被判罪成，今（11日）在東區裁判法院被判入獄8星期，但准以1萬港元現金保釋等候上訴。

40歲男被告梁鎮宗，報稱任職攝影師。他被控於2022年12月16日至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室Gary Studio猥褻侵犯另一人，即X。裁判官今日判刑時指，事件對事主的心理及精神造成很大影響，批評被告利用事主的脆弱，及對他的信任來侵犯她，認為判被告即時監禁是唯一合適選擇。

X審訊時供稱，她為兼職模特兒，案發前約一個月，被告私訊表示有意合作，因得知被告過往曾拿獎及與不少名人合作，遂答應不收金錢拍攝。當晚X在攝影室換上一套吊帶長裙，被告要求X真空上陣，她答應。X及後被要求跌膊，當她調整裙子時，被告突然行近將她裙子的布料向內「攝」，期間碰到她背部，及後更用力扯裙子，令裙子跌至X肚部而走光。裁判官最終接納X的證供，裁定被告罪成。

案件編號：ESCC 427/2024