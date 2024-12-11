漢鼎書院家長未能贖回債券　11人報案求助教育局稱高度關注

私立學校漢鼎書院有家長懷疑未能贖回早前購買的學校債券款項，執法部門接獲11名市民報案，涉款共約580萬港元。教育局局長蔡若蓮今日(11日)出席活動後會見傳媒時指學校仍有百多位學生就讀，事件涉及教學質素及學生福祉，當局高度關注事件，正嚴肅跟進，包括確保學生學習及學校運作。她又表示當發現漢鼎書院出現財政問題時，已停止校方繼續向家長收取相關費用，又呼籲家長參與私立學校的財政計劃時要特別留意條款合約，以及學校的財政狀況。

蔡若蓮續指，私立學校的營運是自負盈虧，學校財務狀態受不同因素影響，提及學校在2017年學辦，當局於2023年8月推出審批機制，加強規管私立學校收取其他費用，私立學校如要申請發行債券，需向當局申請，並按法例確保財政透明度、良好管治，以及所有投資者的權益得到合理合障。

而私立學校有不少外籍學生，以及內地或專才家庭就讀，被問到會否擔心香港的留學品牌，蔡若蓮指現時非本地家庭或新來港家庭，要了解或在港找學校有很多渠道，包括教育局網頁及有學校概覽，對於非本地人才當局亦與人才辦設有一站式資訊，提供予相關家長，她鼓勵家長為子女選校時要仔細留意相關資訊，有不清楚亦可向教育局查詢。