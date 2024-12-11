高鐵香港段客量今年首10個月錄2100萬人次　超2023年全年總數

運輸及物流局表示，今年首10個月，高鐵香港段旅客乘客量超過2,100萬人次，超過去年全年總數。今年首10個月，每日平均乘客量已達2018年預測的近90%，短途服務乘客人次恢復至87%，而長途服務乘客人次則恢復至95%。乘客分布方面，截至今年10月底，來往香港西九龍站的香港居民每日平均人次佔46%，訪客則佔54%。

高鐵香港段自2018年9月23日投入服務，直達站點已由44個增至80個，其中短途目的地增至目前的10個，而長途目的地則增至70個。當局表示，根據港鐵公司的高鐵車票出售資料，今年首10個月的每日平均乘客量，其中短途服務有5.8萬人次，長途服務則有1.3萬人次，整體服務總數有7.2萬人次，達2018年預測的8萬人次近90%，短途服務乘客人次恢復至87%，而長途服務乘客人次則恢復至95%。

當局又指，今年首10個月，高鐵香港段旅客乘客量超過2,100萬人次，當中香港居民佔46%，訪客佔54%。來往香港西九龍站和內地站點的乘客量方面，就短途站點而言，逾60%短途旅客以深圳福田和深圳北為目的地，近30%以廣州東和廣州南為目的地，不足10%以其餘短途站點，即光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平和東莞為目的地。

此外，議員張欣宇引述有意見指出，現時西九龍站離港乘客候車區的布局及排隊安排，未能配合假日出行人潮的需求。當局回應指，每逢節假日和客流高峰期前夕，港鐵公司會預先提供車票預售數據予香港和內地口岸部門作參考，共同商討及制訂車站運作及口岸通關方面的客流管理措施。港府和港鐵公司會密切留意高鐵香港段和西九龍站的營運情況和乘客量，適時檢視並提升車站設施，以滿足長遠的乘客需要和高鐵發展。