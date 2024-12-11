殘疾院舍性侵事件遲公布　政府稱難定硬性標準　議員斥無標準

早前匡智會轄下殘疾人士院舍職員涉嫌性侵院友被捕，院舍的營辦者事隔兩個月才公布事件。勞工及福利局局長孫玉菡今(11日)在立法會上指出，需要顧及當事人及家屬的情緒，因此難以訂立獨立硬性準則。有議員認為其他院友和家屬的知情權亦重要，認為政府答覆難以接受，直斥：「你（政府）嘅準則就係冇準則。」

早前立法會福利事務委員會原定會討論相關議題，但因接獲「法律意見」指案件已進入司法程序而取消會議，曾對此表達不滿的議員田北辰在立法會大會上對此提出質詢。

孫玉菡表示，現時規定院舍遇到特別事件時須盡快通知社署牌照事務處，並在3日內提交報告，會視乎事件性質、嚴重性、機構和執法部門跟進措施等，決定是否向公眾公布。但他指出，由於需要平伏當事人及家屬情緒，須考慮事件獨特性，難以制訂硬性準則。

早前匡智會事件2個月後才公布，田北辰批評：「你（政府）嘅準則就係冇準則，今次2個月，下次可能4個月，再下次可能2星期！」他在議程後見傳媒指情況不能接受，認為其他院友和家屬的知情權亦重要，反問難道家屬不想公開事件就能不公開。

孫玉菡會上重申指定時限有難度，指：「如果你畫得太短，處理得唔好嘅話呢，大家都唔想見到。畫得太長呢，大家又會覺得政府點解拖咁耐？」他強調會視乎個別情況，第一時間公布。

議員陸頌雄嘗試舉例過往匡智會往迹，但被立法會主席梁君彥兩次提醒不能談及個別事件。陸關注背後的阻嚇作用及監管，而議員江玉歡則關注有院舍在疫情後仍使用封閉式管理，認為開放家屬進入可以增加互信及透明度。

孫指需要分清責任誰屬，舉例機構管理問題須向機構問責，但對於「不法分子做壞事」的處理方式則不同。至於是否開放家屬進入院舍，他指不同院舍有不同的保護程度，例如走失風險，因此不能一概而論。但他認為是「大家都想做」，會盡可能提升透明度。

另外，孫指現時本港有345間院舍，當中9成、324間有安裝閉路電視。他表示，明年中段會先在幼兒中心引入人工智能鏡頭，經微調後會引入殘疾院舍。至於剩餘的21間院舍，除了其中一間快將結業而不打算安裝，其餘均正安裝閉路電視。