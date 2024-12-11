經西九龍站口岸出入境外籍客破百萬　同比增逾9成

內媒周三（11日）引述西九龍邊檢站數據指，今年截至周一（9日），已有來自164個國家和地區的逾100萬名外籍旅客經西九龍站口岸出入境，較去年同比增長90.2%。另外，被稱為港珠澳大橋西延線的粵港澳大灣區重大工程黃茅海跨海通道，周三（11日）下午3時起正式通車，開通初期將暫免項目道路通行費用。

在多個重大展會期間，西九龍站口岸連續4次刷新外籍旅客單日客流紀錄，最高逾6,300人次。因應中國免簽「朋友圈」持續擴容、一系列便利外籍人員來華政策紅利疊加釋放，今年深圳邊檢總站西九龍邊檢站累計保障近50萬外籍旅客入境，其中享受免簽政策的逾16萬人次，即每3人中有1人享受免簽入境便利，是去年同期的10.5倍。

海關總署周三發布消息，西九龍站海關關員近日對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名選擇「無申報通道」出境的旅客行李箱機檢圖像異常，顯示內有大量金屬製品。關員在箱內查獲一個紅色飾品袋，內有超量攜帶的22件製品，共計405.7克，總值約23萬元人民幣（約24.6萬港元）。經專業機構鑑定，上述物品均為含量逾99.9%的足金製品。