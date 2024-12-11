外匯基金投資多元化資產類別　財庫局指加密貨幣非目標資產

全球金融企業陸續加大投資數字資產，議員吳傑莊關注本港加密貨幣行業發展。被問及會否考慮將數字資產及加密貨幣納入財政儲備，並考慮動用外匯基金持續購買並長期持有，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂書面回覆時表示，外匯基金投資於全球多元化的資產類別及市場，以分散風險及提升長遠回報，儘管加密資產並非外匯基金投資的目標資產，金管局的外聘投資經理亦投資於全球多元化的資產類別及市場，在外聘投資經理不同時期的投資操作當中，不排除有個別涉及加密資產的投資，但相關佔比十分小。

陳浩濂續指，當局在2022年10月發表了《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，表明政府及監管機構會秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，致力完善有關虛擬資產的規管框架。另外，當局透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）引入虛擬資產服務提供者發牌制度，確保虛擬資產交易平台符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，以及保障投資者，財庫局會在今年就規管法幣穩定幣發行人制度諮詢立法會財經事務委員會，並將在本月內向立法會提交相關條例草案。

至於虛擬資產場外交易服務，當局正因應今年初進行的公眾諮詢結果調整建議，並將在明年進行第二輪公眾諮詢，明年亦會提出規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度。當局續指，外匯基金投資於全球多元化的資產類別及市場，以分散風險及提升長遠回報，儘管加密資產並非外匯基金投資的目標資產，金管局的外聘投資經理亦投資於全球多元化的資產類別及市場，在外聘投資經理不同時期的投資操作當中，不排除有個別涉及加密資產的投資，但相關佔比十分小。