單日連掃3大麻花毒倉　再破旅客販運K仔案　檢1500萬元毒品拘3男　

海關昨日(10日)於荃灣、元朗及油塘搗破3個毒品儲存倉，並且偵破一宗航空旅客販毒案，檢獲懷疑大麻花、氯胺酮(俗稱K仔)等毒品，拘捕3名男子。

海關毒品調查科昨晨於荃灣一帶進行緝毒行動，期間截查一名可疑男子，並在他手持的紙袋及其背囊內，搜出4包偽裝為寵物食品、共約重350克的懷疑大麻花，以及30支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，隨即拘捕該名30歲男子。

關員及後押解被捕人士到附近一工廈單位搜查，在屋內起出約6.6公斤懷疑大麻花、約2公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖、204支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙及一批毒品包裝工具。經跟進調查後，關員再押同疑犯到他在元朗租住的村屋單位，再於屋內檢獲約20.5公斤懷疑大麻花。

根據調查，被捕男子相信是利用村屋單位作為毒品儲存倉庫，繼而以工廈單位進行毒品包裝及分銷用途。海關留意到販毒集團利用位置偏遠的村屋收藏毒品，並將較大型的儲存倉庫及包裝分銷中心設置於不同區分，以增加執法部門的偵查難度，達到分散風險的目的。另外，關員亦在工廈單位搜出2個保溫箱，相信毒販會將一些大麻花放在保溫箱內，從而獲得保鮮及防止毒品強烈氣味四散的效果，避免引起其他租戶懷疑。

被捕人士報稱文員，他已被控以3項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(12日)在西九龍法院提堂。

另一方面，海關留意到有毒販貪圖物流便利，將一些毒品囤積於不同的物流儲存倉，減低被捕時的風險。關員針對該趨勢作深入調查及資料分析，鎖定一個位於油塘的迷你倉，懷疑毒品利用該迷你倉儲存毒品。關員在昨日搜查目標迷你倉，從其中一票貨物檢獲約5公斤以寵物食品包裝的懷疑大麻花，估計市值約120萬港元。

關員在同日鎖定一名涉案37歲男子，並在牛池灣拘捕他。被捕男子報任地盤工人，他已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有其他人被捕。上述2宗案件的毒品，估計用於供應新界區及東九龍的拆家及娛樂場所用家。

此外，海關機場科人員根據風險管理原則，截查一名由德國法蘭克福飛抵香港的本地男子，當時他攜帶一件寄艙行李及一個手提行李袋，關員以X光掃描系統檢查其行李，察覺影像有可疑，於是打開行李作進一步檢查，並揭發有人以行李內的衣物包裹一批白色粉末。海關用拉曼光譜儀分析粉末，初步確認它是懷疑K仔，共重約15公斤，市值約720萬港元。

該名報稱無業的31歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，調查相信他是收取5萬港元現金報酬，協助他人將載有毒品的行李箱帶入香港，估計毒品是供應本地市場。今次是近10年來偵破最大宗由德國入境的航空旅客販運K仔案，海關會循毒品流向追查背後的販毒集團。