警司陸振中涉多宗罪　自辯否認非禮女下屬　廁外等候無要求「杯杯清」

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，法庭早前裁定被告面對的控罪全部表證成立，案件今日(11日)續審，陸振中出庭自辯。陸否認曾非禮女事主，又指雖曾3度陪事主去廁所，但一直只在門外等侯。陸亦否認曾在飯局上要求下屬「杯杯清」。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。另在7月歡送總督察黃燦熊的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

陸振中自辯稱與妻子在2012年結婚，育有一子一女。陸於2022年5月升任警司，被派往新界北總區邊界警區、沙頭角分區擔任指揮官，他稱在該警區與同事相處融洽。就6月22日的飯局，陸稱當日他收到上司當知，將會調走陸的下屬時任總督察黃燦熊。他通知黃後，對方相約晚上聚會，他遂與X等一眾下屬於晚上同到聯和墟熟食中心飯聚。陸否認當晚曾要求眾下屬「杯杯清」，而X當晚也沒表示不想喝酒。其後他見X等開始嘔吐，他當時有拍片。他指X當晚亦不時挨向陸的下屬蔡文浩，或伏在桌上。陸指他當晚確有3次陪同X到殘廁，但只在門外等候。

案件編號：DCCC 137/2023