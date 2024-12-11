供稱家庭不和睦妻曾體罰次女　許金山供稱欲以一氧化碳解決鼠患

香港中文大學醫學院前副教授許金山，被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。該重審案今(11日)續審，許金山續自辯。許稱其一家的關係並不和睦，妻子過往亦曾體罰次女許儷玲。他又稱妻子在事發前不久性情大變，且曾購入大份西班牙火腿引致家中鼠患嚴重，他則想到用一氧化碳毒殺老鼠。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)。許金山續自辯稱，其家庭關係並不和睦，妻子與女兒關係不好，妻子更曾體罰次女許儷玲，他則曾勸女兒將此事保密，指妻子是一時衝動。對於妻子的瑜伽老師曾供稱，許因不想與妻子分身家，所以拒絕離婚，他作出否認，並反指是該瑜伽老師勸他的妻子離婚。

許又指，在事發前不久妻子性情大變，不只突然愛上抽雪茄，更購入大份西班牙火腿全腿和大量保健食品，從而引來老鼠和蟑螂。由於鼠患嚴重，許最終想到用一氧化碳毒殺老鼠。

案件編號：HCCC 389/2023