消防安全修例獲三讀通過　議員促提高罰則　法例勿變無牙老虎

敦華豐大廈4月曾發生3級火，引起社會對舊樓消防安全的關注。立法會今日(11日)三讀通過《2024年消防安全(建築物)(修訂)條例草案》，有議員擔修例導反效果，部分業主放軟手腳，甚至增加大廈消防風險迫使政府優先幫他們改善，另有部分議員指過往有業主指被罰「一千幾百」，期望當局可增加阻嚇力度亦，甚至議員擔心承辦商會推高工程費用，又指出現時有承辦商「中途走佬」的情況。

條例修訂後賦權消防處和屋宇署代未能遵辦條例要求的業主進行樓宇消防安全改善工程，並在完成代辦後收回相關費用及20%附加費。草案又列明將阻礙法團進行工程、拒絕分擔工程費用、阻礙執行當局進行代辦工程、新業主3個月內未就轉讓通知當局、不遵從指示或命令列為違法或增加罰款，當局會在網站公布相關命令和通知書的遵辦情況。

草案委員會主席謝偉銓擔心修例會導致「道德風險同埋反效果」，指有聲音擔心未來草案通過後，會令本來自行嘗試籌組相關工程的大廈業主放軟手腳，等待政府「進場」進行代辦工程。他又擔心有業主連消防設施保養也不做，「令到大廈嘅消防風險越高就越好」，迫使政府優先幫他們改善。

議員楊永杰則指物業違規被「釘契」仍可買賣是「漏洞」，指原業主減價、買家肯承擔風險，「釘契」是沒有意義。他又建議將罰則提高4倍，可對不合作業主「辣多少少」，同時應避免業主被「告咗先算」。另一議員林筱魯亦指有頑劣業主只被判罰「一千幾百」，期望政府未來就輕判個案提出上訴。他認為政府應在法例變成「無牙老虎」及「誤中副車」之間取得平衡。

議員江玉歡擔心工程承辦商未來會推高工程費用，指雖然政府推算每戶平均只需支付20000元，但本港「每一分每一毫的開支都能壓垮一個家庭」。她又接獲市民求助指，有項目顧問及承辦商「中途走佬」，建議政府設更高監管標準保護業主權益。另一議員陳學鋒舉例，有圖則被發現水管不能承受水壓；消防警鐘聲音大細「只係得隔籬到單位聽得到」。他指未來即使需求增加，政府亦不要濫竽充數，期望將不合要求的公司剔出白名單。

另一議員陳紹雄關注「妨礙」的定義，指市民或擔心單單在業主立案法團提出意見、提出質疑、認為跟太貴便被指是「妨礙」工程，認為政府應多加改善令市民安心。他又指出一般市民或以為相關工程動輒逾億港元，指出政府解說重要。

政府指目標是為住戶提供更好保障，長遠需要全面執行才能提升舊式樓宇消防安全。政府表示，現時有6成消防指示仍在跟進，部分未有初步進展，認為是由於阻嚇力不足或是部分業主下落不明、無法聯絡導致，亦會考慮代辦工程的數量級先後次序。對於或違規被定罪定承辦商，政府指紀律委員會將譴責將其除名，亦有計分制度。