鯉魚門海旁改善工程明年完工　政府研新水上的士路線推鄉村遊

港府正推展「香港無處不旅遊」，其中鯉魚門為其一熱門旅遊地點。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(11日)表示，鯉魚門公眾登岸設施、防波堤及海濱長廊等設施，將在下月底完工，與鯉魚門海濱休憩處及鯉魚門休憩花園等，將結合獨特的鄉村風貌及海鮮美食，能成為風景優美的特色路線。

羅淑佩回覆議員顏汶羽的口頭質詢時表示，登岸設施落成是契機，會與水上的士營辦商研究在港島東及東九龍一帶開拓新路線。她提到，鯉魚門海旁改善計劃自2020年底開展，第一及二期工程包括興建新的觀景臺等已完成及開放。

議員陳穎欣則提出於欣澳發展遊艇旅遊，相信該處有很大發展潛力。羅淑佩則回應指，欣澳有很好的海灣，當局會研究於發展遊艇旅遊，但該處在飛機航道下，需要研究遊艇停泊過夜的配套措施等。

羅淑佩又指，今首10個月共錄得3,670萬旅客人次訪港，按年增加約37%，新成立、由政務司副司長領導的發展旅遊熱點工作組將會在明年上半年，制訂18區旅遊熱點發展項目。她另書面回覆質詢時指，今年上半年共有110項盛事，其中會議及展覽佔最多，達38項，而根據估算，該些盛事共吸引約55萬名旅客參與，帶來約24億港元消費額，經濟增加價值約14億港元。