卅件恐龍化石出土　赤洲明日撤銷封閉　政府籲勿冒險登島

香港東北水域的赤洲於10月下旬發現恐龍化石，政府隨即宣布封鎖有關區域，並聯同內地相關專家前往該處進行挖掘工作。時隔1個多月後，發展局今日(11日)表示，團隊在赤洲發掘出約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，當中所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。漁農自然護理署則宣布，船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲，將於明日(12日)撤銷封閉。

古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，團隊在赤洲發掘恐龍骨骼化石的工作亦已完成。古物古蹟辦事處與漁護署將聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，繼續推展恐龍化石清修及相關研究，鑑定赤洲恐龍的種類，以及探索香港遠古時期的古生態面貌。

發展局強調，所有外露恐龍化石已從赤洲移走，並提醒市民赤洲位置偏遠，島上沒有適合登島及遊覽的配套設施，地理和天氣因素令船隻靠岸有一定風險，呼籲市民不應冒險登島。此外，根據《古物及古蹟條例》，除主管當局及其授權人士，任何人不得挖掘或搜尋古物。如發現古物或疑似古物，或得知有關發現，須向古蹟辦報告。

在展覽及公眾教育方面，位於香港文物探知館庭院的臨時工作室定於下周五(20日)開放，屆時古蹟辦會安排市民現場觀看化石清修工作，並展出經清修的恐龍化石及其他在香港發現的化石，例如水生動物介形蟲和菊石，及蕨類植物，有關安排的詳情稍後在古蹟辦網頁公布。另外，古蹟辦與漁護署會繼續舉辦公眾講座和古生物工作坊，以提高公眾對古生物的認識和興趣。漁護署亦會為中、小學舉辦相關到校科普活動。