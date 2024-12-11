調查指逾70%港人嫌棄自己身材　80%視減肥為終身事業

港人追求健康，對體態要求甚高。有調查發現，逾70%受訪港人嫌棄自己身材，高達80%港人視減肥為終身事業，更有30%減肥年資高達10年以上，有過半數受訪者坦言餐後感到內疚自責。調查又指，受訪者平均試過約3種減肥方法，當中以戒食甜品和澱粉質佔最多逾60%，部分受訪者更曾嘗試飯後扣喉等極端的減肥方法。

網上平台生活易在今年10月，透過網上問卷訪問489名港人，發現70%受訪者嫌棄自己身材，高達80%受訪者視減肥為其終身事業，57%曾試過修身減肥2至5次，73%減肥年資為3年或以上，更有30%減肥年資達10年以上。另有52%受訪者直言，在沒有控制飲食的情況下進食後，會感到內疚自責，反映長期減肥會影響心理及情緒。調查又發現，82%受訪男士表示自己有肚腩，80%認為有管理身型的必要，可見身減肥並非女士專屬話題。

此外，受訪者中最常見的控制飲食方式，包括戒食甜品和澱粉質（64%）、間歇性斷食（28%）、低碳飲食（25%）和進食減肥代餐（20%）。有受訪者更曾經嘗試較極端的減肥方法，例如進食需醫生處方之減肥藥（5%）、飯後扣喉（4%）、打減肥針（1%）等。受訪者平均試過約3種減肥方法，有86%承認自己所用的修身或減肥方式並不健康，不應長期進行。另有37%認為自己從未試過修身成功。

調查發現，即使有94%受訪者希望自己擁有更好的身型，惟當中有20%至今未採取任何行動。至於問及他們為何未決心修身或減肥，59%坦言「懶惰」、51%稱「不喜歡或未能堅持運動」、41%表示「意志力及行動力低」，24%則指「未有輕鬆健康的修身方法」。