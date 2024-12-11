肉毒針咪貪平亂打　美容變攞命唔係講玩

近日發生多宗港人北上自行打肉毒針導致中毒事件，出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促等症狀，當中有男也有女。據衞生防護中心統計，今年截至12月1日，本港已錄得10宗肉毒中毒個案。有整形外科專科醫生向《東呼即應》表示，肉毒桿菌素中毒多數是因為他們注射劑量不正確，或者是用了來歷不明的藥物打到不正確的位置，而肉毒桿菌中毒最嚴重可導致死亡。美容業界則提醒，雖然北上打肉毒針比香港便宜，但打針者有否專業資格以至藥物的來源和真偽，無從保證。

據衞生防護中心統計，本港今年截至12月1日，已經錄得10宗肉毒中毒個案，而在2022年至今錄得的總共15宗個案中，有14宗均因為注射聲稱含有肉毒桿菌毒素的美容產品而中毒。整形外科專科醫生梁樹昌表示，肉毒針是一些肉毒桿菌素，是一種神經的毒素，如果是醫學美容，最常見就是用於去除皺紋或頸紋。在一些適合的病人身上可以打到咀嚼肌上，令其看上去外觀輪廓比較好看。其實肉毒桿菌素是一種放鬆肌肉的針藥，所以有些病如痙攣或某些頭痛是源於肌肉收縮過緊的話，都可以透過肉毒桿菌素醫治。

肉毒桿菌素雖然聲稱能幫人留住青春，但視乎注射的位置和劑量，坊間更有市民通過網購的方式購買針劑再自行注射。梁補充指，在香港只有註冊醫生才可以幫人注射肉毒桿菌素，而肉毒桿菌素中毒多數是因為他們注射的劑量不正確或是來歷不明的藥物打到不正確的位置。肉毒桿菌素中毒的症狀與中風頗近似，例如是見到重影、眼瞼下垂、說話、吞嚥或呼吸出現困難，最嚴重可以導致死亡。他又指，如果是作為醫學美容大概4至6個月打一次就已經足夠，太頻密會令肌肉萎縮得較快，如果不斷頻繁地注射也會增加其抗體增生的情況。

市民如想知到幫你打針的人是否無牌行醫，可到醫務委員會網站查詢註冊醫生名單。不過，隨着北上消費成風，美容業界指市民北上美容未必有保證。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，香港注射肉毒桿菌的客人大多都是針對去皺紋和瘦臉，價錢則由幾百元的去皺紋到幾千元的瘦臉都有，視乎所需要用的劑量。同時，也多了人上去內地注射，而消費肯定比香港便宜，但問題是打針的是不是醫生、藥物的來源和真偽都值得關注。

他又指，其實疫情之前很多內地的客人來港打肉毒桿菌，原因就是雖然香港比較貴，但勝在比較有保證，很多客人擔心打到假針沒效果。沒有效果已經是最低的損失，如果真的打了不適當的物質進去或注射位置不正確，是有很大的風險。