首9個月錄得逾3.2萬宗騙案 一連10日反詐騙拘52人

執法部門於今年首9個月接獲32,120宗詐騙案件，數字較去年同期上升2,470宗，增加8.3%，而詐騙案件是佔整體罪案率的45%；而在今年首10個月，執法部門一共拘捕8,500名人士，涉嫌「洗黑錢」相關罪行，人數高出去年同期約25%，其中6,400名被捕人士為傀儡戶口持有人，佔拘捕人數約4分之3。

本月2日至11日，該部門展開一連10日的執法行動，搗破一個由三合會操控、以低息貸款協助債務重組作招徠的詐騙集團，至今以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」拘捕13男5女(26至59歲)，並凍結約160萬港元懷疑犯罪得益。

除了上述集團外，執法部門亦以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕25男9女(21至77歲)，他們分別報稱任職清潔工人、售貨員、地盤工人、運輸工人、無業及退休人士等，涉嫌干犯32宗騙案，其類型包括網上投資騙案、網購騙案、求職騙案及電話騙案等，總損失金額高達6,000萬港元。警員已攔截當中77萬港元懷疑犯罪得益，正追查其他資金的下落。

由去年10月至今，一共有44人在法庭就洗黑錢被定罪時遭到加刑，刑期加重3個月至13個月不等。執法部門會繼續就該類型案件申請加刑，以增加阻嚇性。