截分銷車輛搗西貢私煙倉　檢值近300萬貨拘中年司機

今日(11日)下午約1時，海關人員於西貢一帶進行反私煙行動，成功截獲一輛懷疑私煙分銷車輛及搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲共約65萬支懷疑私煙，估計市值近300萬港元，應課稅值逾200萬港元，並拘捕一名報稱職業為貨車司機的63歲本地男子。

下午約1時，海關人員巡查西貢一帶，發現上述男子形迹可疑，手持一個紙皮箱從懷疑私煙儲存倉外步至上述懷疑私煙分銷車輛。關員隨即上前截查，發現該紙皮箱內有一批懷疑私煙。關員拘捕該名男子，隨後於該車輛內再檢獲約3萬支懷疑私煙，關員其後再押解該名男子到附近一個懷疑私煙儲存倉搜查，並於一個約20呎的鐵皮屋外檢獲約2萬支懷疑私煙，而鐵皮屋內則搜獲約60萬支懷疑私煙，案件合共檢獲約65萬支懷疑私煙。

初步調查顯示，該車輛是用作分銷私煙用途，而該鐵皮屋則用作私煙儲存倉庫用途，相信該名被捕男子負責到鐵皮屋外提取私煙到觀塘區派送，估計分銷私煙活動已營運數月，當中涉及多款牌子的私煙，以應付不同私煙客的需求。另外犯罪集團亦企圖以位於人口稀少的偏遠地區作為掩飾以儲存私煙，意圖增加海關人員執法難度。

海關相信今次行動已經搗破供應觀塘區的一輛私煙分銷車輛和一個私煙儲存及分銷中心。案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。