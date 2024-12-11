製售偏方中藥假冒八寶丹　4公職人員獲刑

中藥八寶丹在福建、廣東沿海一帶備受歡迎，長期以來價格居高不下。內地4名公職人員看中八寶丹的利潤，利用民間偏方，採購原材料生產和銷售「璞苑八寶丹」，最終各人分別獲刑。

據福建廈門思明區法院判決書，八寶丹是廈門中藥廠合法註冊、經國家有關部門審批通過的藥品。2021年，廈門中藥廠注意到陳志杰在市面上售賣璞苑八寶丹，自稱其與廈門中藥廠的鼎爐八寶丹及漳州的片仔癀同宗同源，功效相似。廈門中藥廠同年向陳志杰購買4瓶璞苑八寶丹進行檢測，發現該藥所含藥品及製作工序與國家規定標準不符，並向廈門市藥品稽查辦舉報。

經思明區法院查明，漳州市龍文區朝陽中心小學教師陳志杰為牟取非法利益，2019年起在家中大量生產璞苑八寶丹並對外宣傳、銷售，涉額43萬多元（人民幣，下同，約46.5萬港元）。陳志杰前妻、某鐵路局漳州車務段工作人員王女士為陳志杰出謀劃策、提供幫助；漳州高速公路交通綜合執法一大隊工作人員蔡松毅和漳州市庫區移民管理局前副局長老沈則負責推廣、銷售。

法院以陳志杰犯生產、銷售假藥罪，判處有期徒刑8年，並罰款80萬元（約86.5萬港元）；以銷售假藥罪判蔡松毅有期徒刑1年半，並罰款12萬元（約13萬港元）；以生產、銷售假藥罪判王女士有期徒刑2年，緩刑3年，罰款8萬元（約8.6萬港元）；以銷售假藥罪判老沈有期徒刑9個月，緩刑1年，罰款2萬元（約2.2萬港元）。當局同時繼續追繳陳志杰和蔡松毅違法所得，分別為13萬多元和1.7萬多元（約14萬和1.8萬港元）。