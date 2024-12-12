聖誕團爆滿　港人嘆天氣熱「避走」南韓　旅行社指團費平了10%

距離聖誕及新年長假期不足半個月，不少港人計劃出遊，有市民嘆香港至今天氣仍炎熱，沒聖誕氣氛，打算到南韓或中國東北賞雪。旅行社則透露聖誕期間的歐洲、日本團等均爆滿，最後加推下剩餘小量名額，生意較預期好，又說今年團費按年平近10%。旅遊業議會則估計聖誕檔期將有1,800團出發，較去年增30%，但因下月便是農曆新年，預料下月較少人出遊，實際收益預料與去年差不多。

在旺角這個旅行社林立的商場，眾多市民這天下午專程來查詢旅行團詳情，他們不少手持宣傳單張或行程資料。大多數旅行社櫃枱都坐滿，部分店舖有5、6人客人排隊等候諮詢服務。旅行社亦展示最後加推的聖誕團資料，例如冬日熱門的北海道，6天團每位收費約1.3萬港元，南韓則相對較便宜，約1萬港元已可玩6日。

最近到上海公幹的張女士表示，打算聖誕假出發到首爾過白色聖誕，這天特意撲團，預料會在南韓逛街吃喝。她反指香港「很悶、無氣氛」，天氣「現在12月亦這麼熱，好無氣氛唔似聖誕節」，更說即使團費較貴亦不介意。不過，本港經濟今年較差，過往會去日本過聖誕的區女士說，打算改到中國東北看雪，指「日本團價錢能在中國東北多玩兩日」，又能順道體驗不一樣的冬日。楊小姐則指初步打算到西葡萄牙看風景，或到武漢看櫻花，笑言「日本櫻花已看到悶，想轉轉環境」，預計在春天才出發。

東瀛遊執行董事禤國全透露，受惠航空運力改善，下半年機票價格回調5%至10%，造就團費相應降低，而雖然今個聖誕節及農曆新年較接近，部分旅客或留待新年才出發，但最終反應較預期好，個別團只剩兩、3個位。

他提到，日本及泰國團表現持平，但中國、越南及歐洲團「跑出」，報團人數按年增數成至一倍，尤其越南富國島毋須簽證下，不少港人有意到訪當地，相信未來仍有發展空間。禤又說，中國的治安、衞生環境改善，令港人安心，料未來一兩年亦是重點開發的市場，舉例最近推出的長江三硤包船團都已爆滿。

自由行方面，旅遊平台Trip.com表示，最新機票預訂量較去年增長約30%，平均旅遊日數達7日，反映港人對外遊的熱情不減。其中，台北、曼谷、首爾、東京及大阪穩佔最受歡迎旅遊目的地榜首。

旅遊業議會總幹事楊淑芬則指，大型旅行社在今個聖誕檔期有約1,800團出發，較去年預算多400個，目的地主要仍是日本、南韓，但指由於今個聖誕假期日子「不算靚」，難「請一日連放10日假」，又近農曆新年，而短假期港人較多會北上遊玩，整體聖誕新年的收益預料與去年差不多。