東方日報A1：問責官逆市加薪自肥　10年累增24% 堅離地

經歷2019年社會運動及3年疫情後，雖然去年初恢復通關，但至今經濟復甦緩慢，百業蕭條。社會上有聲音要求問責團隊減薪共度時艱，但政府沒有正面回應。然而，當局指在過去10年，除2020及2021年特首及問責官員凍薪外，餘下8年問責司局長及政治助理均加薪，累積加幅24.1%，而2022年的增幅是4.1%，較同年公務員劃一加薪2.5%更高。有議員直指問責官員和高級公務員凍結薪金及不填補公務員10%空缺，能在姿態上展示政府的承擔，亦能為政府節省起碼200億元。

議員葉劉淑儀在立法會提出書面質詢，指自政府於2002年推行政治委任制度以來，政治委任官員曾於2002年、2003年、2009年及2020年4度經歷減薪，而有意見認為目前政治委任官員薪酬福利待遇的實際價值已大幅下降，要求當局提供過去10年的薪酬及福利情況。

當局昨日回覆議員葉劉淑儀的書面提問，指行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會（委員會）在2016年檢討政治委任官員的薪津安排時，曾提出改善方案，包括一次性調高其現金薪酬12%，以及其後每年按丙類消費物價指數的平均變動作出調整，而在2017年2月立法會財務委員會批准有關加幅。

根據當局提供的資料顯示，過去10年問責官員（除特首外），當中8年均有加薪，雖然2020及2021年凍薪，該兩年公務員亦凍薪，但由2019至2021年的加薪幅度亦較2018年上升2.3%，2022年更上升4.1%，2023年及2024年亦分別上升2%及1.8%。

2024年的薪酬較對上一年增加1.8%，3名司長分別加薪6,880元至7,380元，由38.9萬至41.7萬元不等；副司長加薪6,790元，達38.2萬元；局長及特首辦主任加薪6,600多元，達37.6萬元。

對於首長級薪級表第8點的公務員每月薪金與局長現金薪酬的比較方面，相差幅度最大的2017/18年，首長級薪級表第8點的公務員較局長低17%，而2024/25年度首長級公務員月薪近32.6萬元，較問責局長低13%，相差逾5萬元。

當局指政治委任制度自2002年起實施，按當時的酬金福利安排，政治委任官員除現金薪酬外，可在任內享有年假、公務員的醫療和牙科福利、政府的強積金供款，以及一輛汽車連司機；惟其薪酬福利條件並不包含任何房屋津貼、旅費津貼、子女教育津貼、約滿酬金或退休福利。

相關委員會在2022年再次就政治委任制度官員的薪津安排進行檢視時，認為不同層級的政治委任官員應可享有的醫療及牙科福利水平須予以審慎檢視，且須有充分理據支持，而委員會在明年3月底前會進一步研究及討論有關課題。

對於社會有聲音要求問責官員減薪，社福界議員狄志遠指政府須向市民展示以任何方式解決財赤的決心。他指全體公務員減人工或引致市場負面效果，而凍結問責官員和高級公務員薪金，以公務員10%空缺、即近兩萬個空缺不填補，能在姿態上展示政府的承擔，亦能為政府節省起碼200億元。

被問及會否擔心會釋出「高薪者可減人工」的訊息，他指市場會自行調節，自己亦有來自商界的朋友被減薪或裁員，認為短期資金調動不影響競爭力。

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