356人涉詐騙及洗黑錢案被捕　涉及289宗案件金額逾5億元

新界北區聯同大埔區、屯門區、元朗區及邊界區警員根據線報及經深入調查後，於11月27日至12月11日在全港多區展開代號「馭浪」的執法行動，打擊詐騙案及洗黑錢活動。

行動中，人員拘捕202名本地男子、128名本地女子、2名外籍男子及24名外籍女子，年齡介乎18至74歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。人員調查後相信他們涉嫌與289宗案件有關，包括電話騙案、投資騙案及求職騙案等，涉及588名受害人，損失金額共約5.35億港元。

其中一宗投資騙案涉及的損失金額約2,450萬港元，共有21名受害人，年齡介乎27至83歲。在2023年底至2024年1月期間，騙徒以「高回報，穩賺不賠」作招徠，引誘受害人存入資金，以作在虛假的手機應用程式投資股票。然而，受害人其後發現投資戶口內的金錢無法提現，隨後亦與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。

另外，調查顯示，部分被捕人為傀儡戶口持有人，曾被詐騙集團誘騙提供自己的個人銀行戶口或將戶口賣給詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益，清洗超過2,700萬港元犯罪得益。行動中，人員檢獲47部手提電話，4份銀行文件及21張銀行卡。