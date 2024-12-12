自律比賽送巨額獎金　男三度挑戰失敗不服提告

內地有公司舉辦「自律挑戰賽」，要求參賽者在指定房間逗留一定日數，成功即可獲巨額獎金。陝西省寶雞市一名男子多次付費報名參賽，因違反不同條款而遭取消資格，分文未收。他早前向法院起訴肇事公司涉嫌欺詐，雙方周一（9日）調解失敗後準備對簿公堂。

張姓男事主今年9月從網上了解到自律挑戰賽，11條規則列明參賽者在房內不可以任何形式遮擋面部，如產生遮擋動作每次不可以超過3秒，房間內啤酒不可飲用及遮擋等，違反規則視為挑戰失敗。參賽者堅持26天挑戰成功，合計獎勵859,700元（人民幣，下同，約92萬港元）。張男9月24日遞交6,900元（約7,402港元）報名費，但參賽不足24小時內因遮擋面部超過3秒而挑戰失敗。他之後再兩度遞費報名參賽，均因違反規則挑戰失敗。

親戚認為比賽是騙局，陪同張男向警方和市場監管部門投訴主辦方西安睦鄰文化傳播有限公司，獲建議循民事起訴維權。案件由西安市未央區法院立案，張男代表律師主張挑戰協議條款語義模糊、有失公平，要求明顯不合理，公司行為存在欺詐。主辦公司法定代表人吳某反駁，比賽獲工商局、警方備案認可，舉行兩年來有成功案例，協議書規則寫得非常清楚。